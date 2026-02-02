Ростовская область заняла 20-е место в рейтинге туристического потенциала России

Ростовская область заняла 20-е место среди 85 субъектов РФ в рейтинге туристического потенциала российских регионов за 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ростова-на-Дону со ссылкой на исследование журнала «Отдых в России» и ЦИК «Рейтинг».

По информации ведомства, при составлении рейтинга субъекты оценивались по 12 комплексным критериям. Среди них — уровень развития туристической отрасли и инфраструктуры, культурное наследие, экономические показатели сферы, медиаактивность и другие факторы.

Результат Ростовской области во многом обеспечивается за счет областного центра как главной точки притяжения и города, с которого начинается знакомство с регионом. Субъект стабильно входит в первую треть общероссийского рейтинга, что подтверждает его развитые возможности.

«Попадание в топ-20 — это серьезное достижение и признание туристических возможностей Донского региона. В то же время динамика рейтинга — это четкий сигнал для дальнейшего развития инфраструктуры, создания новых точек притяжения и усиления продвижения города и региона»,— пояснили в администрации.

Валентина Любашенко