Минсельхоз отказал Ростовской области в пересмотре экспортного плана на 2026 год

Минсельхоз России отклонил просьбу Ростовской области о снижении плановых показателей экспорта сельхозпродукции после того, как регион недовыполнил план на $1,9 млрд из-за неурожая и других негативных факторов. Об отказе федерального ведомства сообщила руководитель донского министерства сельского хозяйства Анна Касьяненко, выступая на площадке региональной Торгово-промышленной палаты.

По федеральному плану Ростовская область должна была обеспечить в 2025 году экспорт сельхозпродукции на $7,1 млрд. Фактически объем поставок составил $5,2 млрд.

«Отставание прежде всего обусловлено сокращением поставок зерна — ключевой статьи регионального экспорта — в результате неурожая, укрепления рубля, низких переходящих запасов, роста логистических расходов, нестабильной морской логистики, введения федеральных пошлин и ухода ряда компаний с рынка»,— объяснила Касьяненко.

Дополнительным негативным фактором стало падение мировых цен в рублевом эквиваленте почти на 30% по сравнению с прошлым годом.

Региональные власти заранее предупреждали о возможном невыполнении плана. В сентябре заместитель министра Ольга Горбанева направила в федеральные органы просьбу о корректировке показателя, однако положительного решения не получила.

На состоявшихся недавно переговорах Ростовская область вновь инициировала снижение планового показателя на 2026 год, но федеральные власти отказали и увеличили план до $7,6 млрд. Региональное министерство продолжает обосновывать необходимость корректировки показателей в переговорах с федеральными ведомствами.

Валентина Любашенко