В Ярославской области снизилось количество автотранспорта

В Ярославской области в 2025 году количество зарегистрированного автомобильного транспорта снизилось на 8 734 штуки, или на 1,9%. Данные отражены в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

На 1 января 2025 года в регионе было 465 833 автотранспортных средства (без учета прицепов), на 1 января 2026 года — 457 099. Начиная с 2008 года автопарк региона только рос, исключая незначительное снижение в 2018 году.

Падение произошло в первую очередь за счет грузового автотранспорта — его стало меньше на 10 714 единиц (с 55 052 до 44 338). Количество зарегистрированных автобусов сократилось на 1 718 (с 7 519 до 5 801).

В самом массовом сегменте — легкового автотранспорта — произошел рост на 3 698 единиц (с 403 262 до 406 960). При этом рост замедлился по сравнению с 2024 годом, когда число легковых авто выросло на 11 001.

В целом в России количество автотранспорта незначительно выросло, однако сократилось число легковых автомобилей.

Антон Голицын