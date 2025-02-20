В Ярославской области рост автопарка в 2024 году ускорился в пять раз

В Ярославской области по итогам 2024 года выросло количество зарегистрированных автомобилей (механических транспортных средств). Об этом свидетельствуют данные портала stat.gibdd.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В целом автопарк региона вырос за 2024 год на 11 237 автомобилей и составил 475 726 единицы. В 2023 году рост был меньше в пять раз — на 2 248 авто.

Легковых автомобилей за год стало больше на 11 001, автобусов прибавилось на 348, а вот число грузовиков уменьшилось на 269.

Рост произошел в основном за счет покупки новых легковых машин. Количество легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло до 1 года включительно, выросло за год на 9 954. Новых автобусов стало больше на 694 единицы.

Антон Голицын