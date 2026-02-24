Сергей Шишкарев намерен выкупить долю «Росатома» в группе «Дело»

Сергей Шишкарев намерен выкупить 49% управляющей компании «Дело», принадлежащие «Росатому». 23 февраля предприниматель провел совещание с руководством группы, сообщает «Ъ».

«Росатом» 20 февраля инициировал процедуру «корпоративной рулетки», предложив партнеру либо приобрести его пакет, либо реализовать собственную долю. У Сергея Шишкарева есть 60 дней на принятие решения, затем еще 120 суток на согласования. Уведомление о намерениях будет направлено в госкорпорацию в ближайшие две недели.

Представитель Сергея Шишкарева подтвердил получение оферты и назвал предложенную стоимость «рыночной и адекватной нашей оценке бизнеса». По данным InfraNews, 49% могут оцениваться в 74 млрд руб. Финансировать сделку готов пул потенциальных инвесторов.

На встрече с менеджментом Сергей Шишкарев поставил цель достичь EBITDA в 74 млрд руб. по итогам 2026 года — выше, чем планировалось ранее (55 млрд руб.). Он также оценил опыт сотрудничества с «Росатомом» как нейтральный, однако подчеркнул несоблюдение договоренностей по формированию национального логистического интегратора на базе группы ГК «Дело» — создание Восточного транспортно-логистического узла в Находке, а не во Владивостоке.