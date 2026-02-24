Шишкарев решил выкупить долю «Росатома» в группе «Дело»

Сергей Шишкарев намерен выкупить 49% в управляющей компании «Дело», принадлежащие «Росатому». Об этом «Ъ» сообщил источник, близкий к бизнесмену. 23 февраля он провел совещание с менеджментом, на котором заявил: «Решение одно — покупать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Росатом» 20 февраля инициировал процедуру «корпоративной рулетки», предложив партнеру либо выкупить его долю, либо продать свою. У Шишкарева есть 60 дней на выбор, затем еще 120 — на согласования. Источник «Ъ» уточнил, что намерение будет направлено в госкорпорацию в ближайшие две недели.

Представитель Шишкарева подтвердил получение оферты и назвал предложенную цену «рыночной и адекватной нашей оценке стоимости бизнеса». По данным InfraNews, 49% могут оцениваться в 74 млрд руб. Финансировать сделку готов «пул потенциальных инвесторов».

На совещании с менеджментом Сергей Шишкарев поставил цель достичь EBITDA в 74 млрд руб. по итогам 2026 года — выше, чем планировалось ранее (55 млрд руб.). Он также, по словам собеседника «Ъ», оценил опыт сотрудничества с «Росатомом» нейтрально, но отметил несоблюдение договоренностей по формированию национального логистического интегратора именно на базе ГК «Дело», в частности, созданию Восточного транспортно-логистического узла в Находке, а не во Владивостоке.

При этом, по информации «Ъ», 24 февраля на внеочередном собрании участников УК «Дело» Сергей Шишкарев предпримет новую попытку сменить гендиректора компании Алексея Лебедева. В «Росатоме» заявили, что «менеджмент менять не планируют» до завершения сделки.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Партнеры раскручивают рулетку».