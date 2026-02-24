Словакия попросила Еврокомиссию отправить инспекцию на нефтепровод «Дружба»

Правительство Словакии попросило Еврокомиссию провести инспекцию трубопровода «Дружба» на Украине и выяснить, действительно ли он непригоден для транспортировки нефти. Об этом сообщил глава словацкого МИДа Юрай Бланар. Он пожаловался, что украинская сторона не отвечает на запросы о допуске к месту повреждения трубопровода.

«Подход украинской стороны нам не понятен. Они не поддерживают с нами связь... Мы также попросили еврокомиссара по энергетике Йёргенсена послать инспекционную группу на место, чтобы установить, настолько ли серьезны разрушения, что поставки нефти не могут продолжаться»,— рассказал министр (цитата по ТАСС).

Господин Бланар напомнил, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft обеспечивает 15% потребления нефти на Украине. Словакия при необходимости поставляет электричество в соседнюю страну. «Мы не понимаем, почему от них нет ответа и почему нам нельзя посетить место повреждения, чтобы решить, как мы совместно могли бы справиться с ситуацией»,— уточнил министр.

Прокачка по «Дружбе» остановилась после повреждения трубопровода 27 января. Киев возложил ответственность за инцидент на Москву. Вчера премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии Украине в ответ на остановку транзита российской нефти. Украина после этого перенесла дату возобновления поставок нефти по «Дружбе».

Подробности — в материале «Ъ» «Венгрия и Словакия взялись за рубильник».