Нидерланды останутся в статусе наблюдателя при Совете мира Трампа

Власти Нидерландов решили остаться в статусе наблюдателя при Совете мира по Газе, основанном президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил премьер-министр королевства Роб Йеттен.

Премьер рассказал о принятом решении во время приема для прессы по случаю приведения нового правительства страны к присяге, передает корреспондент ТАСС. Господин Йеттен отметил, что Нидерланды поддерживают все инициативы по улучшению положения жителей сектора Газа. Статус наблюдателя означает, что королевство не сможет принимать участие в решениях совета.

Устав «Совета мира» подписан 20 странами в январе. Изначально организация создавалась для контроля за соблюдением прекращения огня в секторе Газа. Позднее Дональд Трамп предположил расширить полномочия «Совета мира», чтобы объединение занималось урегулированием конфликтов и в других регионах. Приглашения войти в состав получили 58 государств, включая Россию. Для постоянного членства в Совете мира страны должны внести взнос $1 млрд. Временное членство предоставляется бесплатно сроком на три года.

