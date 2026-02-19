Дональд Трамп получил совет

Представители двух десятков стран 19 февраля собрались на первом заседании «Совета мира» — созданной президентом США Дональдом Трампом структуры, претендующей на роль альтернативы неэффективному в нынешних геополитических условиях Совбезу ООН. В центре внимания были вопросы восстановления сектора Газа. Глава Белого дома объявил, что ряд стран, среди которых Казахстан, Азербайджан и Узбекистан, приняли решение выделить Газе помощь на общую сумму $7 млрд. Между тем у России, которая не была представлена на встрече, накопилось к новой структуре и ее планам в отношении Палестины немало вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Особенный день

«Сегодня особенный день. За этим событием наблюдают многие люди, включая представителей других стран. Как вы знаете, здесь собрались лидеры других государств. Те, кто не смог присутствовать лично, наблюдают дистанционно — надеюсь, им понравится,— начал свое выступление Дональд Трамп.— Наша миссия очень проста — мир. Простое слово, которое трудно воплотить на практике. Но мы собираемся достичь этой цели».

После этого Трамп повторил тезис о том, что за первый год президентства «завершил восемь войн», включая те, которые «длились более 30 лет». И это, как дал понять глава Белого дома, далеко не предел.

Создание «Совета мира» было частью предложенного Дональдом Трампом плана по завершению конфликта в секторе Газа, но амбиции куда шире одной лишь палестинской проблемы: как заявил на встрече Трамп, «Совет мира» «будет наблюдать за ООН и следить за тем, чтобы она работала должным образом». О формировании новой структуры было объявлено в январе 2026 года. Торжественная церемония учреждения «Совета мира» состоялась 22 января в швейцарском Давосе. И вот пришло время для первого заседания.

Накануне встречи сообщалось, что главным ее итогом станет выделение странами-участницами $5 млрд на «усилия по гуманитарной помощи и реконструкции в Газе».

Трамп в начале встречи дал понять, что ожидания были чрезмерно осторожными: Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт выделили вместе более $7 млрд.

«Это прекрасно»,— отметил Трамп, пообещав, что сами США внесут в «Совет мира» $10 млрд. Кроме того, он выразил надежду на то, что в финансировании восстановления сектора Газа будут задействованы и Россия с Китаем, а также другие страны.

Как сообщила газета The Guardian, к саммиту было подготовлено предложение о строительстве в секторе Газа военной базы на 5 тыс. человек — места дислокации создающихся Международных стабилизационных сил (ISF). По данным газеты, представители небольшой группы международных строительных фирм с опытом работ в зонах боевых действий уже посетили место предполагаемого расположения базы.

В ходе заседания Трамп рассказал, что Индонезия, Марокко, Албания, Косово и Казахстан «обязались направить войска и полицию для стабилизации ситуации в Газе». Египет и Иордания, добавил он, «также предоставляют очень значительную помощь: войска, обучение и поддержку для очень надежной палестинской полиции» (в ходе встречи было объявлено о планах в течение 60 дней обучить и развернуть в Газе новую «переходную» палестинскую полицию численностью 5 тыс. человек, которая будет заниматься «демонтажем всех вооруженных группировок в Газе и передачей всех вооружений под контроль единой гражданской власти»).

Следующие после Трампа спикеры говорили и о планах формирования ISF, и о «восстановлении Газы для будущих поколений» (включая строительство множества отелей), и о «превращении Газы в открытую, прозрачную и свободную от коррупции экономическую зону».

Все друзья Трампа

В Вашингтоне собрались представители двух десятков государств. В начале прямых видеотрансляций аккредитованные на саммите СМИ показали, как лидеры выстроились на сцене в два ряда. И стояли так, изредка переговариваясь с соседями, не менее шести минут: хозяин встречи запаздывал. Ожидание скрашивало только бодрое музыкальное сопровождение в зале: от песни Элвиса Пресли «If I Can Dream» (со словами «Скажи мне, почему, о почему, о почему мои мечты нелепы? Когда-нибудь должен настать мир и понимание!») до «November Rain от Guns’n’Roses» («Не кажется ли тебе, что тебе нужен хоть кто-то? Никто не должен быть один»). В итоге Дональд Трамп все-таки появился, после чего обратился к гостям со словами «Как вам музыка?» и «Думаю, нам стоит улыбаться. Происходит много хорошего». В такой атмосфере и состоялась протокольная фотосъемка.

Среди участников встречи особое место занимали идеологические союзники Трампа, такие как лидеры Аргентины и Венгрии. Так, Будапешт с нескрываемым энтузиазмом воспринял создание «Совета мира». «Раньше международные организации, международное право и международные стандарты определяли события в международной политике. Сегодня основой международной политики являются, скорее, двусторонние отношения, сотрудничество между правительствами и личные дружеские связи»,— пояснял значимость инициативы Трампа глава венгерского МИДа Петер Сийярто, прилетевший в Вашингтон вместе с премьером Виктором Орбаном.

При этом министр поддержал идею, что одной лишь Газой ограничиваться не стоит: в комментарии телеканалу М1 он выразил надежду на то, что «Совет мира» расширит деятельность и на Украину.

Присутствовала на встрече (в качестве наблюдателя, а не полноценного участника «Совета мира») и представитель Евросоюза — еврокомиссар по Средиземноморью и демографии Дубравка Шуйца. Но это, как сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах, стало причиной спора в рядах ЕС. Он произошел на встрече послов европейских государств 18 февраля. Это был тот редкий случай, когда на одной стороне оказались руководители ЕС и Венгрия, в то время как противоположную им позицию заняли Франция, Бельгия и ряд других стран (они считают, что Европе не надо было участвовать в саммите).

Пытаясь сгладить внутриевропейский конфликт, Еврокомиссия поспешила оправдаться: по данным Politico, представители исполнительного органа ЕС заявили, что планируют лишь «принять к сведению» происходящее на заседании, и не более того. При этом в Брюсселе сослались на то, что ЕС поддерживает Палестину деньгами и, соответственно, хочет участвовать в обсуждении ее будущего. Ранее Трамп угрожал отстранить от процесса восстановления Газы государства и частный бизнес тех стран, которые откажутся присутствовать на встрече.

Из лидеров государств постсоветского пространства наиболее оптимистично был настроен, пожалуй, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Накануне саммита в статье для журнала National Interest он написал, что «в Казахстане на разных уровнях общественного и экспертного обсуждения широко распространено положительное отношение к политическим принципам, связанным со стратегией президента Трампа: здравый смысл, защита традиционных ценностей, отстаивание национальных интересов и стремление положить конец войнам, а не затягивать их». «Поддержка этого направления со стороны Казахстана не является риторикой. Это практика»,— добавил Касым-Жомарт Токаев.

Россия, как и ожидалось, на встрече представлена не была. При этом накануне заседания российские дипломаты поделились своими ожиданиями от нее. «Рассчитываем, что недвусмысленные призывы к деэскалации как в Газе, так и на Западном берегу реки Иордан будут в той или иной форме озвучены в ходе серии мероприятий по линии “Совета мира”»,— сказал, в частности, постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза.

А глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya отметил: Россия будет судить об эффективности действий «Совета мира» на основании конкретных дел, пока же остается много вопросов.

«Создан исполнительный комитет (“Совета мира”.— “Ъ”) из технократов. Как будут распределяться роли? Как конкретно будет осуществляться разоружение “Хамаса”? Кто это обсуждает с “Хамасом”? Как это будет потом контролироваться?» — задался вопросами министр.

Кроме того, глава МИД РФ призвал к осторожности при обсуждении способов восстановления Газы: «Высказывались идеи создать там чуть ли не “ближневосточную Ривьеру”, город-казино, город-курорт. Открыто обсуждались планы переселения палестинцев то в Сомали, то в Индонезию, то в Ирак, то в Египет, то в Иорданию. Это требует очень внимательного подхода»,— сказал он. По словам Сергея Лаврова, «подавляющее большинство палестинцев хотели бы жить там, где они родились, где жили их предки, где их могилы», и участники «Совета мира» в своей деятельности и своих планах должны уделять этому особое внимание.

Николай Амелин