Мошенники стали рассылать россиянам фейковые письма о скрытых подписках

Россияне стали получать фишинговые письма с якобы обнаруженными скрытыми подписками и предложением их отменить. О новой мошеннической схеме сообщили «РИА Новости» на платформе «Мошеловка» Народного фронта.

По данным экспертов, сначала жертва получает сообщение на электронную почту или по смс. В нем сказано о найденных «скрытых подписках», и приводится ссылка якобы для их отмены, «чтобы не списывали деньги». Ссылка ведет на фишинговый сайт, имитирующий интерфейс банка или платежной системы, где просят «войти в аккаунт» или «подтвердить карту».

Целевой группой этих схем являются онлайн-покупатели. Упомянутая схема актуальна, потому что после трат денег в январе многие решают отменить ненужные подписки, уточнили в Народном фронте.

МВД и Центробанк регулярно предупреждают россиян о новых мошеннических схемах. В полиции рассказывали, что мошеннические колл-центры стали выстраивать сложные «спектакли» с участием десятков подставных лиц.

О мерах борьбы с мошенниками — в материале «Ъ» «Не наломать бы дроп».