ЕС сократит миссию России при союзе до 40 дипломатов

Евросоюз ограничит численность российской миссии при объединении до 40 человек. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает Reuters. По ее словам, злоупотребление дипломатическими полномочиями «терпеть не будут».

Также, по словам госпожи Каллас, Евросоюз намерен запретить въезд в Европу всем участникам СВО на Украине.

Решение последовало после встречи глав МИД стран ЕС, на которой не удалось согласовать 20-й пакет антироссийских санкций. Против выступила Венгрия, связав свою позицию с прекращением транзита нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины. Будапешт также заблокировал предоставление Киеву кредита в размере €90 млрд.