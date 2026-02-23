Каллас усомнилась в прогрессе при обсуждении 20-го пакета санкций против России

Министры иностранных дел Евросоюза будут обсуждать 20-й пакет санкций против России на сегодняшней встрече в Брюсселе, однако утвердить документ, скорее всего, не удастся. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Глава евродипломатии Кая Каллас

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Глава евродипломатии Кая Каллас

«Вы видите, что прогресса сегодня не будет, но мы сделаем усилие»,— сказала госпожа Каллас на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Проект нового списка ограничений против России представлен в начале февраля. В перечень может, в частности, войти запрет на морские перевозки российской нефти. Также обсуждаются ограничения криптовалютных транзакций с Россией. Спорным вопросом остается введение санкций против портов Грузии и Индонезии, которые РФ якобы использует для продажи нефти.