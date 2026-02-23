Экс-посла Британии в США задержали из-за передачи секретных данных Джеффри Эпштейну

Британские полицейские задержали бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона в связи с должностным преступлением, сообщает The Guardian. Его подозревают в передаче финансисту Джеффри Эпштейну конфиденциальной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Питер Мандельсон

Фото: Ben Birchall / PA / AP Питер Мандельсон

Фото: Ben Birchall / PA / AP

«Сотрудники полиции задержали 72-летнего мужчину по подозрению в должностном преступлении, — заявили изданию представители лондонской полиции. — Он был задержан в Камдене в понедельник … и доставлен в лондонский полицейский участок для допроса».

Как уточнили в ведомстве, задержание произошло после обысков по двум адресам в лондонском районе Камден и графстве Уилтшир.

В начале февраля стало известно, что бывший посол в США лейборист Питер Мандельсон пересылал финансисту Эпштейну, осужденному за сутенерство и секс-торговлю несовершеннолетними, секретные документы об инвестиционных планах Великобритании. Обнародованные среди «файлов Эпштейна» письма датируются 2009 годом, когда Мандельсон был министром по делам бизнеса. Скандал послужил поводом для рассуждений о возможной отставке премьер-министра лейбориста Кира Стармера.

19 февраля по обвинению в передаче Эпштейну конфиденциальной информации задержали бывшего британского принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. По версии следствия, бывший принц совершил преступления во время пребывания на посту спецпредставителя по торговле и инвестициям в 2011 году.

