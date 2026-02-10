«Файлы Эпштейна» пока не потопили британского премьера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пережил один из самых тяжелых моментов за полтора года своего пребывания у власти. Скандал, вызванный публикацией «файлов Эпштейна», привел к отставкам в его администрации и призывам сменить лидера правящей Лейбористской партии. Пока, впрочем, премьер смог удержаться на плаву: от немедленного ухода его спасла поддержка Анджелы Райнер — его вероятной преемницы, не заинтересованной в смене лидера накануне майских выборов.

Вечер понедельника, 9 февраля, стал одним из самых сложных моментов для британского премьера за все время его пребывания у власти. На экстренном заседании фракции лейбористов обеих палат парламента (в зале присутствовали как депутаты Палаты общин, так и лорды) Стармер объявил, что не намерен уходить в отставку, несмотря на разрастающийся скандал. «После того как мы так упорно боролись за шанс изменить нашу страну, я не готов отказаться от своего мандата и своей ответственности перед государством»,— заявил он, добавив, что «выигрывал каждую битву, в которой когда-либо участвовал». Премьер предостерег партию от скатывания в хаос и призвал сосредоточиться на борьбе с правой Reform UK, которая уже несколько месяцев лидирует в опросах общественного мнения.

Заявление Стармера опровергло участившиеся в последние дни сообщения в британских СМИ со ссылками на источники о его возможном уходе в течение ближайшей недели.

Призывы к главе правительства сложить полномочия зазвучали вслед за скандалом вокруг Питера Мандельсона, одного из самых влиятельных лейбористов эпохи Тони Блэра и близкого соратника Стармера, которого тот назначил послом в США. После недавней публикации нового массива «файлов Эпштейна» Мандельсона заподозрили в передаче финансисту, обвиненному в секс-преступлениях, конфиденциальной информации о работе британского правительства. А Стармера упрекнули в решении закрыть глаза на сомнительные связи своего соратника и доверить ему крайне чувствительный дипломатический пост.

Скандал уже привел к отставке двух ключевых фигур из окружения премьера — главы аппарата Даунинг-стрит Моргана Максвини и директора по коммуникациям Тима Аллана. Оба взяли на себя ответственность за назначение Мандельсона послом. По данным британских СМИ, в ближайшие дни свой пост может покинуть и секретарь кабинета министров Крис Уормолд.

Киру Стармеру пока удалось избежать худшего сценария. В этом ему помогла поддержка Анджелы Райнер — в прошлом его правой руки и главной претендентки на премьерское кресло.



Именно она несколькими днями ранее вместе с группой депутатов добилась раскрытия документов, касающихся назначения Мандельсона. Не исключено, что резкая смена ее позиции стала результатом некоей внутренней договоренности, благодаря которой Райнер может вернуться на высшие посты в правительстве. О такой возможности ранее говорил и сам Стармер.

Изначально Райнер занимала пост вице-премьера и министра по делам жилья, но в сентябре 2025 года была вынуждена уйти в отставку из-за скандала, связанного с частичной неуплатой налога при покупке недвижимости. Ее уход стал одним из самых болезненных ударов по кабинету Стармера, спровоцировав масштабные перестановки. Несмотря на это, Райнер сохранила влияние в партии и почти сразу оказалась в центре разговоров о возможной смене лидера. Как признали некоторые лейбористы в беседе с Guardian, если бы не продолжающееся расследование налоговой службы в отношении Райнер, ее кандидатура могла бы быть выдвинута немедленно.

Вероятно, сама Райнер поняла, что текущая проверка остается сдерживающим фактором, и потому предпочла отложить борьбу за лидерство. Тем более что новый политический рубеж уже близко: 7 мая в Великобритании пройдет так называемый суперчетверг: выборы парламентов Шотландии и Уэльса, сотен муниципальных советов Англии и мэров крупных городов. Опросы показывают, что лейбористов ожидают серьезные потери в пользу Reform UK и консерваторов. В партии этот риск во многом связывают с фигурой самого Стармера: по данным YouGov, его рейтинг одобрения составляет лишь 18%, что тянет вниз и всю партию. На этом фоне улучшение макроэкономических показателей избиратели по-прежнему не связывают с деятельностью правительства.

Британские букмекерские конторы уже принимают ставки на уход Стармера после майских выборов: вероятность такого сценария оценивается примерно в 70%. Его отставку до сентября 2026 года рынки закладывают почти с полной уверенностью. Так что нынешняя победа премьера выглядит скорее передышкой перед следующим раундом борьбы. И не факт, что в итоге он выйдет из нее победителем.

Вероника Вишнякова