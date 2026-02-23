Франция допустила применение военных средств для блокировки «теневого флота»

Франция намерена добиваться полного блокирования перевозок российской нефти так называемым «теневым флотом» и допускает применение военных средств. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро перед встречей со своими коллегами из стран ЕС

«Мы выступаем за полный запрет морских перевозок в рамках нашей борьбы с "теневым флотом". Это тема, которую мы обсуждаем как здесь, в Брюсселе, так и с членами Группы семи», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам господина Барро, включение новых судов в санкционные списки не связано с принятием 20-го, 21-го или 22-го пакета санкций и происходит по мере поступления информации. Одним из ключевых элементов стратегии по пресечению морских перевозок в обход европейских ограничений он назвал «использование военных средств».

В январе в Средиземном море был задержан танкер Grinch, следовавший из России. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, судно подпадало под международные санкции и шло «под подставным флагом». По данным французских властей, маршрут начинался в Мурманске. Капитан, гражданин Индии, был задержан. МИД России отказался признать танкер российским. На прошлой неделе судно покинуло территориальные воды Франции.