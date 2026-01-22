Франция задержала в Средиземном море шедший из России танкер
Франция задержала в Средиземном море танкер, шедший из России. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон. Согласно сообщению морской префектуры Франции, танкер шел из Мурманска.
Эмманюэль Макрон
Фото: Denis Balibouse / Reuters
«Сегодня утром ВМС Франции взяли на абордаж нефтяной танкер ... подпадающий под международные санкции», — сообщил господин Макрон в X. По его словам, судно шло «под подставным флагом».
Операцию провели при поддержке «нескольких союзников» в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, подчеркнул президент. Начато следствие по делу о нарушении санкций, танкеру предписано направиться в указанный французскими властями порт. Подробности о судне господин Макрон не привел.