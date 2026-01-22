Франция задержала в Средиземном море шедший из России танкер

Франция задержала в Средиземном море танкер, шедший из России. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон. Согласно сообщению морской префектуры Франции, танкер шел из Мурманска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Denis Balibouse / Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Denis Balibouse / Reuters

«Сегодня утром ВМС Франции взяли на абордаж нефтяной танкер ... подпадающий под международные санкции», — сообщил господин Макрон в X. По его словам, судно шло «под подставным флагом».

Операцию провели при поддержке «нескольких союзников» в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, подчеркнул президент. Начато следствие по делу о нарушении санкций, танкеру предписано направиться в указанный французскими властями порт. Подробности о судне господин Макрон не привел.