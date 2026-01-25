Во Франции задержали капитана шедшего из России танкера Grinch

В Марселе задержали капитана нефтяного танкера Grinch, который французские власти считают частью «теневого флота» России. Об этом сообщила пресс-служба марсельской прокуратуры. Военно-морские силы Франции взяли судно на абордаж 22 января. По данным морской префектуры республики, оно шло из Мурманска.

«После изменения курса нефтяного танкера Grinch и его прибытия на якорную стоянку в заливе Фос-сюр-Мер капитан судна был передан французским военно-морским флотом судебным властям»,— следует из заявления прокуратуры (цитата по BFMTV). Капитан Grinch — гражданин Индии. Его задержали 24 января около 22:45 (20:45 мск).

Члены экипажа — также граждане Индии. Расследование направлено на проверку подлинности флага танкера. По данным Marinetraffic, в момент задержания судно шло на восток под флагом Коморских островов. Французские власти подозревают, что танкер использовался для нарушения международных санкций. Расследование проводят следственный отдел морской жандармерии Тулона и Центр безопасности судов Марселя.

Grinch входит в санкционный список Великобритании. В перечне Евросоюза и США этот танкер носит имя Carl. По информации BFMTV, судно было создано в 2004 году для экспорта нефтепродуктов, в первую очередь в Китай и Индию.