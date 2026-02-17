Франция отпустила задержанный в январе танкер Grinch

Задержанный властями Франции в январе танкер Grinch покинул территориальные воды страны. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сегодня в соцсети X написал, что условием для снятия претензий с судна будет выплата «нескольких миллионов евро и (оплата) трех недель дорогостоящего задержания в Фос-сюр-Мер». Точную сумму он не назвал.

В парижской прокуратуре подтвердили, что танкер уже отпущен, передает AFP. В заявлении прокуратуры Марселя, которое приводит ТАСС, также указано, что судно покинуло территориальные воды Франции. В ведомстве добавили, что до момента выхода из французских территориальных вод «танкер оставался под наблюдением компетентных служб».

Нефтяной танкер был задержан Францией в середине января. Французские власти заявили, что судно шло из Мурманска. Капитан танкера — гражданин Индии, его задержали. МИД РФ отказался признать танкер российским.