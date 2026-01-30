МИД РФ отказался признать российским задержанный Францией танкер

При нарушении норм международного права в отношении судов под российским флагом Москва будет принимать «все доступные меры для их защиты». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также опровергла связь с Россией задержанного в Средиземном море танкера Grinch. «По имеющимся в открытых источниках сведениям, у него (судна. — "Ъ") какая-либо связь с нашей страной отсутствует», - сказала госпожа Захарова (цитата по ТАСС).

Нефтяной танкер был задержан Францией при поддержке союзников на прошлой неделе. Французские власти заявили, что судно шло из Мурманска. Прокуратура Марселя объявила о проведении проверки. Капитан танкера, гражданин Индии, задержан.