В Ростове-на-Дону торжественно возложили цветы к мемориалу «Павшим воинам»

Сегодня, 23 февраля, в День Защитника Отечества, состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню у мемориального комплекса «Павшим воинам» в сквере им. Фрунзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, в церемонии также участвовали военнослужащие, ветераны и представители духовенства. «Под отсчет метронома почтили минутой молчания память тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Отечества»,– написал Юрий Слюсарь.

Он добавил, что торжественная церемония завершилась маршем роты почетного караула и духового оркестра Южного военного округа.

Ефим Мартов