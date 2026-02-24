Зерно не спешит за море

Экспорт зерновых в июле—январе текущего сельскохозяйственного сезона сократился на 16,3% в годовом выражении — до 36,9 млн тонн, следует из расчетов консалтинговой компании Strategy Partners, проведенных для “Ъ”. Пшеница составила 78% от общего объема экспорта зерновых, ее поставки за рубеж в отчетный период снизились на 12% год к году, до 28,6 млн тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В числе причин — рекордный урожай пшеницы в мире. Из-за этого российский экспорт столкнулся с повышенным уровнем конкуренции, в первую очередь со стороны ЕС, Австралии и Аргентины. Также одной из ключевых тенденций, поддержавшей снижение экспорта, стало сужение географии вывоза: пшеница поставляется в 49 стран (69 годом ранее). Основным покупателем российской пшеницы выступал Египет с поставками на 5,35 млн тонн, что на 21% меньше, чем в том же периоде прошлого сезона.

Начало сезона-2025/26 характеризовалось снижением экспортных цен на отечественную пшеницу: с $196 до $171 за тонну. Кроме того, сохраняется проблема стабильно крепкого рубля, что уменьшает рублевую выручку экспортеров при растущих расходах на закупки зерна (см. “Ъ” от 7 декабря 2025 года). Это в сочетании с квотированием (см. “Ъ” от 15 января), очевидно, снова не позволит достичь рекордных показателей сезона-2023/24 (55,5 млн тонн) в сельхозгоду-2025/26.

Позитивное начало года (экспорт пшеницы в январе 2026 года составил 2,8 млн тонн, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года), впрочем, позволяет прогнозировать некоторое улучшение ситуации с поставками за рубеж во второй половине сельхозгода-2025/26. В связи с этим по итогам сезона экспорт пшеницы способен оказаться все же выше прошлого (42,2 млн тонн, см. график) и достичь 45 млн тонн, а при оптимальном развитии событий — и 50 млн тонн, ожидает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Константин Власов. Этому должно способствовать увеличение экспортных квот на пшеницу, меслин, ячмень и кукурузу из-за рекордного урожая вдвое — до 20 млн с 10,6 млн тонн (см. “Ъ” от 25 декабря).

Экспортеры, однако, уже стараются переориентироваться на поставки за рубеж других культур. Так, в 2025 году РФ стала нетто-экспортером сои — в первой половине сезона-2025/26 объем ее экспортных поставок составил около 300 тыс. тонн — рост на 57,9% год к году. При этом аграрии делают выбор в пользу более маржинальных культур для азиатских рынков, таких как рапс, масличный лен и горох (см. “Ъ” от 13 февраля).

Анна Королева