Зерно собирают в дорогу

Тарифная квота на вывоз зерновых в 2026 году вырастет до 20 млн тонн с 10,6 млн в 2025-м. Сейчас перед властями стоит задача пристроить рекордно высокий урожай в 137 млн тонн — для этого экспортеров будут стимулировать полностью выбирать выделяемые им квоты. Рост вывоза зерна необходим, потому что внутренний рынок не в состоянии «переварить» весь выращенный объем. Однако при нынешнем крепком рубле, отмечают эксперты, внешние поставки аграриям невыгодны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россия смягчает экспортные ограничения, чтобы расстаться с избытком урожая

Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ Россия смягчает экспортные ограничения, чтобы расстаться с избытком урожая

Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

Правительство установило тарифные квоты на 2026 год на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза. Как следует из постановления кабмина, опубликованного на портале правовых актов, в совокупном объеме квота составит 20 млн тонн. В 2025 году она равна 10,6 млн тонн и распространяется только на пшеницу.

По итогам прошлого сельскохозяйственного сезона экспорт зерна из России достиг 53 млн тонн (включая 44 млн тонн пшеницы). В этом, по оценке Минсельхоза, экспортный потенциал зерна составляет 50 млн тонн при достаточно высоком урожае, который оценивается в 137 млн тонн. «Решение даст возможность поддержать оптимальный баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции за рубеж. Оно принято с учетом прогнозных показателей производства и потребления зерновых культур на российском рынке»,— сказано в сообщении правительства.

Механизм квотирования экспорта зерновых был введен для того, чтобы стимулировать или, наоборот, ограничивать экспорт в зависимости от объема переходящих запасов зерна перед появлением на рынке нового урожая.

С начала каждого сезона до 14 февраля участники рынка могут вывозить зерно из России свободно. В его второй половине (с 15 февраля по 30 июня) — в рамках квоты с уплатой «плавающей» пошлины, размер которой зависит от ценовой конъюнктуры (за пределами квоты платеж составляет 50% таможенной стоимости партии, но не менее €100 за тонну).

С 2024 года тарифная квота делится на основную и дополнительную: объем первой распределяется по историческому принципу, второй (формируется в том числе из отказов от выделенных квот) — в заявительном порядке. Претендовать на дополнительные объемы могут только экспортеры, уже получившие основную часть квоты (см. “Ъ” от 20 июня 2023 года).

Задача стимулировать экспортеров выбирать объемы квот уже обозначалась Минсельхозом, ранее в ведомстве сообщали, что в 2026 году планируется перейти к применению понижающего коэффициента для тех, кто не полностью использует свои объемы квот. Очевидно, регулятор намерен добиться роста экспорта, выполняя задачу, поставленную АПК Владимиром Путиным (см. “Ъ” от 2 июня).

Экспорт зерна наверняка вырастет, полагает замглавы совета ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян: «Просто потому, что произведенное в рекордном объеме зерно нужно куда-то девать».

В то же время, указывает он, у экспортеров есть объективные проблемы: вывозимое зерно в рублях стоит очень дешево, и цены на него на внутреннем рынке низкие. Поэтому аграрии пытаются придержать поставки — «как минимум качественного зерна и в тех хозяйствах, где нет необходимости срочно продать».

Регулятор делает ставку на рост конкурентоспособности аграриев, поясняет президент Российского зернового союза (РЗС) Леонид Злочевский. Но, по его словам, «при крепком рубле это вряд ли возможно». Леонид Злочевский отмечает, что сейчас происходит монополизация экспорта, так как мелким хозяйствам он невыгоден: «Уже сегодня от внешних поставок отказались все, кто мог это сделать». На крупные же компании, по его словам, «проще надавить», к тому же им нужно реализовывать большие партии зерна — внутренний рынок не способен «проглотить» такой объем.

Экспорт может активизироваться, если рубль ослабеет до 90 руб./$., считает глава РЗС. Иначе, как и в прошлом году, квота на вывоз может быть не выбрана. По оценке союза, до конца декабря на экспорт будет поставлено 28 млн тонн зерна (32 млн тонн на эту дату в прошлом году). Но рост поставок за рубеж в последние месяцы не исправит ситуацию. «Все это, вероятно, придется "добирать" весной. Пока экономика в аграрном секторе не выправится, ситуация не изменится»,— говорит Леонид Злочевский.

Анна Королева