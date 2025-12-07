Торговля в бурном море

Центр ценовых индексов и аналитики BOFIT фиксируют давление на экспортные цены российской нефти одновременно со стороны мирового рынка и санкционных режимов. Снижается и экспорт зерновых — совокупный показатель ниже прошлогоднего на 13,3%, даже несмотря на рекордный всплеск продаж в ноябре, при этом Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН фиксирует глобальные рекорды запасов и производства зерна и мировой тренд на снижение цен. Укрепление рубля же снижает рублевую выручку экспортеров, а санкции, вероятно, вынуждают их продавать больше валюты в России, что только дополнительно укрепляет рубль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Падение цен на нефть и удобрения, санкции и рост мировых запасов зерна дают все более тревожные сигналы для российского экспорта

Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Падение цен на нефть и удобрения, санкции и рост мировых запасов зерна дают все более тревожные сигналы для российского экспорта

Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

К концу ноября сырьевой индекс Центра ценовых индексов (ЦЦИ) снизился до 54,8 пункта, потеряв 9,6% за месяц. В последний раз столь низкое значение фиксировалось в начале 2021 года, в постпандемийный период слабого мирового спроса на сырье.

Ключевым фактором падения стало резкое снижение цен на российскую нефть.

Индекс цен на нефть в ноябре потерял 18,3% месяц к месяцу после снижения на 8% в октябре. В ЦЦИ говорят, что причиной стало существенное расширение дисконтов на нефть компаний, попавших под санкции. К концу ноября дисконт на Urals превысил $20 за баррель. Падение нефтяных цен развивается на фоне очередного ужесточения американских санкций в отношении крупнейших российских производителей. В конце октября США внесли в обновленный санкционный список «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, совокупная добыча которых составляет около половины всей нефтедобычи в России. Запрет на операции с этими компаниями вступил в силу 21 ноября после 30-дневного переходного периода.

Ранее, в январе, под санкции США уже попали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», при этом «Сургутнефтегаз» также был включен в санкционный список ЕС в мае. В результате, по оценке BOFIT, более 70% всей добычи нефти в России в настоящее время приходится на компании, находящиеся под санкциями. BOFIT также указывает, что на долю четырех крупнейших российских нефтяных компаний приходится основная часть экспорта нефти и нефтепродуктов, что делает экспортные цены особенно чувствительными к санкционным ограничениям.

Отдельной юридической деталью стало решение Минфина США от 4 декабря предоставить ЛУКОЙЛу временное продление сроков для переговоров о продаже автозаправочных станций за пределами России. Во всех остальных случаях продолжение сделок с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом создает риск вторичных санкций для иностранных контрагентов.

Проблемы отмечаются и с экспортом зерновых.

Сохранение рекордной динамики 2024–2025 годов (53 млн тонн) в 2025–2026 сельхозгоду выглядит маловероятным.

На начало декабря показатель упал на 13,3% год к году (с 30,1 млн тонн с июля по ноябрь 2024 года до 26,1 млн за июль—ноябрь 2025-го).

Цена тонны российского экспортного зерна на мировом рынке сопоставима с прошлогодней ($227 в декабре 2025 года, $226 в декабре 2024-го), однако курс доллара изменился со 101 руб. до 76 руб. за доллар, в результате чего потери аграриев могут достигать 5,6 тыс. руб. с тонны.

Рост зернового экспорта в ноябре (см. “Ъ” от 6 ноября) и, возможно, декабре в лучшем случае частично компенсирует низкие отгрузки предыдущих месяцев. Вряд ли исправит ситуацию и обнуление Минсельхозом экспортной пошлины (годом ранее она составляла 3,6 тыс. руб. с тонны) — оно компенсирует экспортерам лишь часть «курсовых» потерь, одновременно снижая потенциал будущей поддержки АПК (см. “Ъ” от 26 августа), притом что рентабельность в секторе продолжает падать.

Оценки Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН тем временем фиксируют затоваривание мирового рынка — там прогнозируют, что объем производства зерновых в 2025 году впервые превысит 3 млрд тонн. При этом прогноз по запасам зерна на конец сезона в 2026 году увеличен до 925,5 млн тонн (на 6,5% выше уровня начала сезона). На этом фоне индекс цен на зерновые ФАО в ноябре упал на 5,9 пункта (на 5,3%) в годовом сопоставлении.

Дешевеют и минеральные удобрения. Цены на карбамид на условиях FOB Baltic осенью снизились на 18,2% после роста на 26,5% летом, что в ЦЦИ объясняют слабым спросом.

Единственным сегментом, показавшим рост, стал энергетический уголь.

В среднем за ноябрь его цена выросла на 5% месяц к месяцу. В ЦЦИ связывают это с мерами по ограничению добычи угля в Китае, а также с похолоданием в северных провинциях КНР и усилением инспекционных проверок. Однако к концу ноября китайский рынок угля стабилизировался, показав лишь незначительную коррекцию цен.

Отдельные проблемы экспортерам создает укрепление российской валюты, снижающее их рублевую выручку. Октябрьские данные ЦБ фиксируют продолжение опережающего роста средств на валютных счетах компаний (агрегат М2х), что может быть вызвано возвратом в РФ большей доли валютных поступлений из-за усиливающихся проблем с закупками технологического импорта за рубежом. При этом рост предложения экспортерами валюты внутри РФ в преддверии повышения налогов лишь дополнительно укрепляет рубль, усугубляя ситуацию.

Олег Сапожков, Артем Чугунов, Анна Королева