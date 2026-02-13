Пшеница сдает позиции

Российские сельхозпроизводители третий год подряд снижают посевные площади пшеницы и делают выбор в пользу более маржинальных культур, следует из расчетов консалтинговой компании Strategy Partners, проведенных для “Ъ”. В 2025 году пшеницей, являющейся основной экспортной культурой, в РФ было засеяно 26,9 млн га, на 3 млн га меньше, чем в пиковом 2023-м.

Среди причин — сложности с реализацией этой сельхозпродукции за рубеж. Мировые запасы пшеницы, по прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), к концу сезона 2026 года вырастут еще на 6,9%. Соответственно, из-за затоваривания мировые цены на нее падают. Стабильно крепкий рубль (он уменьшает рублевую выручку экспортеров при растущих расходах на закупки зерна), удорожание логистики через морские порты и квотирование (см. “Ъ” от 15 января) вряд ли позволят сохранить прежнюю высокую динамику экспорта в 2025/26 сельхозгоду (см. “Ъ” от 7 декабря 2025 года).

На ситуацию влияют и внутренние проблемы: два года подряд в ключевых регионах выращивания пшеницы (Приволжский и Южный федеральные округа) была аномальная жара. Также в секторе в 2025 году отмечено снижение рентабельности на 10% — при резком росте (вплоть до 70%) себестоимости производства (фонд оплаты труда, техника, удобрения).

В результате, по данным экспертов, структура посевных площадей меняется и аграрии все чаще проявляют интерес к рапсу, сое, масличному льну и гороху. Интерес к зернобобовым поддерживается высоким спросом на растительный белок на внешних рынках. Масличные интересны как сырье для производства масла, которое пользуется высоким спросом в азиатских странах — экспорт рапсового масла в 2025 году вырос на 37% к 2024-му.

Урожайность зерновых в целом при этом сохраняется на высоком уровне, и их валовый сбор растет (см. график). Как сообщал недавно на всероссийском совещании об итогах работы отрасли растениеводства вице-премьер Дмитрий Патрушев, в 2025 году в России был выращен третий в ее истории объем зерновых — 142 млн тонн, из которых 93 млн тонн пришлось на пшеницу.

Процесс смещения интереса хозяйств от пшеницы к другим культурам если продолжится, то будет постепенным. «Скорее всего, мы будем наблюдать плавный выход на новый баланс площадей в течение следующих трех сезонов. В растениеводстве слишком велики риски от резких изменений»,— говорит партнер практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Владимир Шафоростов.

Анна Королева