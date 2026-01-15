Зерно спотыкается об демпфер

Экспортные пошлины могут быть эффективным инструментом регулирования рынка лишь в краткосрочной перспективе — такой вывод содержит новое исследование на примере российских поставок пшеницы, опубликованное в научном журнале «Экономическая политика». Долгосрочно же зерновой демпфер оказывает искажающее воздействие на внутренний рынок, а его положительные эффекты постепенно исчезают. Так, с 2021 по 2024 год (в период действия демпфера) снижение доходов производителей зерна достигло 200 млрд руб., а маржи экспортеров — 370 млрд руб. Согласно выводам исследования, наиболее рациональным сценарием для государства является постепенный отказ от плавающих экспортных пошлин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Исследование «Оценка влияния зернового демпфера на российский рынок пшеницы» автора ряда профильных публикаций в научных изданиях, сейчас — аналитика компании «ПромХимРесурс-Д» Алексея Больдясова, опубликованное в журнале «Экономическая политика», дает количественные оценки влияния демпферного механизма на основные показатели рынка пшеницы России в 2021–2024 годах.

Автор описал модельный механизм взаимосвязи между экспортными и внутренними ценами, а также экспортными пошлинами при наличии оптового звена в цепочке товародвижения пшеницы. В числе переменных учитывались валовые сборы, спрос, экспорт и внутренние цены.

Как показал проведенный анализ, хотя экспортные пошлины некоторое время помогали финансировать аграрный сектор, сейчас они приносят больше вреда, чем пользы.

Напомним, из-за ориентации зерновых хозяйств на экспортные поставки — пшеница формирует 75–80% совокупного вывоза зерна — внутрироссийские цены на эту культуру крайне чувствительны к внешней конъюнктуре. Для устранения этой проблемы в 2021 году правительство ввело зерновой демпфер. Это комбинация вывозных пошлин с плавающей ставкой и субсидий для производителей зерна из собранных с экспортеров средств.

Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами и рассчитывается еженедельно по ценам экспортных контрактов, регистрируемых на Московской бирже. С 14 до 20 января ставка пошлины на экспорт пшеницы обнулена (см. “Ъ” от 30 декабря 2025 года), в том числе из-за необходимости стимулировать вывоз (см. “Ъ” от 25 декабря 2025 года).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Позитивные эффекты от демпфера есть, признает автор исследования. Так, снижение внутрироссийских цен относительно возможных значений при нулевых ставках пошлины составляло от 10% до 25% в разные годы, а внутренний спрос на пшеницу вырос на 10,4 млн тонн. Также отмечались уменьшение товарных запасов на 9–19% и рост доходов бюджета, частично возвращаемых в АПК в виде субсидий. Однако экспортные пошлины эффективны лишь в краткосрочной перспективе — долгосрочно же снижение стимулов к производству может привести в том числе к сокращению предложения и росту цен.

Так, итогом введения пошлин уже стало уменьшение валовых сборов пшеницы на 8,1 млн тонн. Снижение доходов производителей достигло 200 млрд руб., упала рентабельность (см. график) и инвестпривлекательность отрасли.

К тому же произошло сокращение экспорта на 12,2 млн тонн, а уменьшение маржинального дохода экспортеров достигло 369,7 млрд руб. Не все просто и с господдержкой — составляющая демпферного механизма, связанная с возвратом доходов бюджета от уплаченных пошлин на рынок, «проработана недостаточно». Общий размер прямых субсидий производителям всех видов зерновых культур в 2021–2024 годах составил 40 млрд руб., тогда как от уплаты вывозных пошлин на пшеницу в бюджет поступило 687 млрд руб.— «рост доходов государства несопоставим с объемами финансовой поддержки, оказываемой рынку», отмечается в работе.

Еще один важный вывод исследования заключается в том, что регулирующее воздействие экспортных пошлин на рынок пшеницы ослабевает с каждым годом, в том числе из-за сокращения переходящих товарных запасов. Коэффициент вариации цен под влиянием зернового демпфера снизился (на 2,5–5 процентных пунктов в 2021–2023 годах), но стабилизации цен на внутреннем рынке не произошло. Целесообразно в ближайшие годы отказаться от использования зернового демпфера, например постепенно повышая базовые цены для расчета ставки пошлины с параллельным пересмотром политики регулирования на зерновом рынке, констатирует исследование.

Анна Королева