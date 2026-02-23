На Дону во время пожара в селе Песчанокопском погибла местная жительница

В Ростовской области во время пожара в частном доме в с. Песчанокопском погибла местная жительница. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.

По оперативным данным, ЧП произошло ранним утром 23 февраля в частном домовладении на ул. Ленина. При тушении спасатели обнаружили тело 61-летней хозяйки дома. Огонь на 50 кв. м потушили восемь пожарных с привлечением двух спецавтомобилей.

«По версии дознавателя МЧС России, предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования»,– резюмировали в пресс-службе.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 22 февраля в Константиновске на пожаре погибли два человека.

Ефим Мартов