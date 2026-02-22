В Константиновске Ростовской области на пожаре погибли два человека

Сегодня в Константиновске на пожаре погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Загорелся дом на ул. Ленина. Площадь возгорания составила 9 кв. м. В тушении огня были задействованы 11 спасателей и четыре спецмашины. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела погибших. Их личности устанавливаются. Причину пожара устанавливает дознаватель ведомства.

Мария Иванова