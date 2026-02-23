Утром и днем 23 февраля над Азовским морем был сбит 21 украинский дрон

Сегодня, 23 февраля, с 8.00 до 12.00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над акваторией Азовского моря 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Всего, по данным Минобороны РФ, в указанный временной интервал военные перехватили над регионами страны 34 вражеских БПЛА. Так, шесть беспилотников сбили над Крымом, четыре – над Краснодарским краем, два – над Белгородской областью и один – над Черным морем.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 23 февраля, в период с 7.00 до 8.00, над Азовским морем дежурные средства ПВО отразили атаку пяти украинских дронов.

Ефим Мартов