Утром 23 февраля над Азовским морем военные сбили пять беспилотников

Утром 23 февраля, в период с 7.00 до 8.00, над акваторией Азовского моря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, еще один БПЛА в указанный временной интервал силы противовоздушной обороны страны сбили над Республикой Адыгея.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», за ночь с 22 на 23 февраля средства ПВО отразили атаку 152-х беспилотников, четыре из которых военные сбили над акваторией Азовского моря.

Ефим Мартов