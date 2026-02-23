В ЛДПР предложили запретить увольнять супругов участников СВО

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил Минтруду закрепить в трудовом законодательстве запрет на увольнение супругов участников СВО по инициативе работодателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо, отправленное главе министерства Антону Котякову.

По словам парламентария, трудовое законодательство допускает возможность увольнения супругов военнослужащих по инициативе работодателя. Речь идет в том числе о расторжении трудового договора из-за сокращения численности штата или реорганизации предприятия.

«Предлагается установить запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с данной категорией граждан, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем»,— написал Леонид Слуцкий.

В 2024 году был принят закон о запрете увольнять жен погибших участников СВО. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предлагала создать «комплексный» федеральный закон о гарантиях прав участников боевых действий на Украине и членов их семей.

О мерах поддержки участников СВО — в материале «Ъ» «ВС для фронта».