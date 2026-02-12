ВС для фронта

Верховный суд (ВС) опубликовал специальный обзор практики, разъясняющий, что местные власти не вправе снижать уровень социальных гарантий для участников специальной военной операции (СВО) или устанавливать специальные правила, сужающие круг получателей льгот. Это обобщение работы судов за последние четыре года. Как рассказали “Ъ” в ВС, его президиум отобрал для обзора самые показательные примеры, которые должны стать для региональных судов ориентиром при рассмотрении подобных споров.

Обзор посвящен вопросам, возникающим у судов при рассмотрении административных споров о дополнительных мерах социальной поддержки для военнослужащих и членов их семей, установленных регионами. Субъекты РФ, напоминает ВС, вправе устанавливать такие меры, но не могут вводить необоснованные ограничения и нарушать принцип равенства.

В частности, подчеркивается в документе, право на получение в своем регионе социальной поддержки не может быть поставлено в зависимость от даты регистрации гражданина по месту жительства на момент начала спецоперации. Такой прецедент отмечен на Ставрополье, где военнослужащему по контракту было отказано в преференциях со ссылкой на местный закон: он признавал право на льготы только за теми, кто был зарегистрирован по месту жительства на территории региона до начала СВО или проходил военную службу на территории края.

Однако уже апелляционная инстанция, отменяя такое решение, обратила внимание на то, что федеральный закон не разрешает региональным властям определять отдельные группы военнослужащих, имеющих право на дополнительные социальные гарантии. Граждане, ставшие жителями Ставропольского края после начала СВО, также выполняли задачи, связанные с особым риском и повышенной опасностью для жизни и здоровья, отмечает ВС.

В обзоре подчеркивается, что региональный законодатель не вправе сужать, по сравнению с федеральным, круг адресатов дополнительной социальной поддержки.

Проиллюстрирован этот тезис кейсом из Хакасии, где выплату в 400 тыс. руб. за контракт с Минобороны установили только тем, кто оформил его с 29 ноября по 31 декабря 2024 года. Между тем указ президента, в соответствии с которым выплаты производились на федеральном уровне, действовал с 1 августа 2024 года — получалось, что пришедшие служить в августе, сентябре или октябре не могут претендовать на равную поддержку. Прокурор оспорил это, и суд признал: регион не имеет права сужать круг получателей по датам.

Также неправильно, если местные власти подзаконными нормативными актами вводят дополнительные условия для получения льгот, указывает ВС. Ветеран боевых действий из Крыма обратился в местную администрацию за бесплатным участком земли, который полагается участникам СВО, но у него потребовали справку об отсутствии постоянной прописки в другом регионе. По иску ветерана Верховный суд Крыма отменил это требование: республиканский закон не содержит такого условия для выделения участков, как отсутствие постоянной регистрации в другом регионе. А местные власти не вправе вводить дополнительные, указал суд.

Источник “Ъ” в аппарате ВС говорит, что президиум Верховного суда РФ отобрал для обзора самые показательные примеры, которые должны стать для региональных судов ориентиром при рассмотрении споров, связанных с социальными гарантиями для участников СВО. Как подчеркивает собеседник “Ъ”, эти вопросы находятся в числе приоритетных для председателя ВС Игоря Краснова, поэтому и дальше будут оставаться в сфере пристального внимания со стороны высшей судебной инстанции.

Анастасия Корня