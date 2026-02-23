Президент Мексики призвала к спокойствию после беспорядков из-за смерти «Эль Менчо»

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала сохранять спокойствие после беспорядков, начавшихся из-за убийства главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «Эль Менчо».

«Координация с правительствами всех штатов осуществляется на высшем уровне. Важно сохранять спокойствие и быть в курсе событий. Социальные сети Кабинета по вопросам безопасности регулярно предоставляют актуальную информацию»,— написала госпожа Шейнбаум в соцсети Х. По ее словам, большую часть страны беспорядки не затронули.

Как сообщил заведующий консульским отделом российского посольства в Мехико Яков Федоров в разговоре с ТАСС, прямых обращений за помощью от россиян из-за беспорядков в стране пока не поступало. «Даем общие рекомендации: избегать мест массового скопления людей, проявлять осторожность и держаться подальше от объектов возможного нападения»,— сообщил глава консульского отдела.

По информации мексиканского Минобороны, «Эль Менчо» был убит в мексиканском городе Тапальпе штата Халиско. Как сообщает The New York Times, убийство главы наркокартеля спровоцировало вспышку протестов в нескольких штатах страны. Как отмечает газета, убийство Осегеры Сервантеса стало серьезным ударом по CJNG, который успел стать одной из самых влиятельных и жестких преступных группировок Мексики.