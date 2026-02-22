Беспорядки вспыхнули в восьми штатах Мексики после убийства главы картеля CJNG

Беспорядки вспыхнули в восьми штатах Мексики после убийства главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, также известного как «Эль Менчо». Об этом сообщает газета El Universal.

По данным газеты, беспорядки начались на улицах в штатах Халиско, Мичоакан, Колима, Герреро, Агуаскальентес, Гуанахуато, Наярит, Сакатекас и Тамаулипас. Участники наркокартеля блокируют дороги, поджигают автомобили. Погромы начались в аэропорту в столице штата Халиско — Гвадалахаре. Один из пассажиров рейса из Ньюарка в Мехико с пересадкой в Гвадалахаре, рассказал El Universal, что людям не разрешают покидать борт самолета.

«Когда мы прибыли, как раз начались протесты; люди стали выбегать на взлетную полосу, чтобы спрятаться. В аэропорту сработала сигнализация, и было замечено несколько машин службы безопасности аэропорта. С момента нашей посадки окрестности охвачены огнем, повсюду дым»,— рассказал собеседник газеты.

Немесио Осегера Сервантес был убит во время операции властей в Тапалапе в штате Халиско. Его смерть подтвердило Минобороны Мексики в соцсети Х. По данным ведомства, во время перестрелки погибли четверо участников CJNG, трое были тяжело ранены. Они умерли во время воздушной транспортировки в Мехико, среди них был «Эль Менчо».

Газета The New York Times писала, что смерть Осегеры Сервантеса — серьезный удар по наркокартелю. За последние десять лет CJNG превратился в одну из самых влиятельных и жестких преступных группировок Мексики. Он контролирует маршруты поставок метамфетамина, кокаина и фентанила в США и другие страны. Его смерть может спровоцировать как внутреннюю борьбу за власть, так и вспышки насилия, поскольку различные группировки будут бороться за контроль.