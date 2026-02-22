Госдеп США: убийство главы картеля CJNG стало великим событием для всего мира
Убийство главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «Эль Менчо», стало великим событием для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира, заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.
«Мне только что сообщили, что мексиканские силы безопасности убили “Эль Менчо”, одного из самых кровавых и безжалостных наркобаронов... Хорошие парни сильнее плохих»,— написал господин Ландау в соцсети X.
«Эль Менчо» был убит в мексиканском городе Тапальпе штата Халиско. В операции участвовали самолеты ВВС Мексики и Специальные силы немедленного реагирования Национальной гвардии Мексики, сообщает Минобороны страны в Х. В результате погибли четыре члена CJNG. Еще трое погибли при транспортировке по воздуху в Мехико, среди них был и сам Осегера Сервантес.
Власти арестовали двух членов наркокартеля, а также изъяли оружие. «Включая ракетные установки, способные сбивать самолеты и уничтожать бронетехнику»,— добавили в ведомстве.
По информации The New York Times, убийство «Эль Менчо» спровоцировало быструю вспышку протестов как минимум в пяти штатах Мексики. Как отмечает газета, убийство Осегеры Сервантеса — серьезный удар по наркокартелю, который успел стать одной из самых влиятельных и жестких преступных группировок Мексики.