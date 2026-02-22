На Дону говядина подорожала на 5 рублей за килограмм за неделю
В Ростовской области с 9 по 16 февраля зафиксирован рост цен на ряд продуктов. Наиболее заметно подорожала говядина — цена за килограмм выросла на 5 руб. и достигла в среднем 677,18 руб., следует из данных, опубликованных Ростовстатом.
Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ
Средняя цена за десяток яиц также выросла на 5 руб. и составила 93,41 рубля. Также в регионе на 1 руб. подорожало подсолнечное масло — теперь средняя цена литра составляет 148,33 руб. Стоимость сахара поднялась на 1 руб. — до 64,30 руб. за килограмм. Менее значительно увеличились цены на хлеб и хлебобулочные изделия, на фрукты и овощи.
Ранее сообщалось, что инфляция в Ростовской области в январе 2026 года составила 6,21% в годовом выражении, превысив общероссийский уровень в 6%. За месяц цены в регионе выросли на 1,48%.