На Дону говядина подорожала на 5 рублей за килограмм за неделю

В Ростовской области с 9 по 16 февраля зафиксирован рост цен на ряд продуктов. Наиболее заметно подорожала говядина — цена за килограмм выросла на 5 руб. и достигла в среднем 677,18 руб., следует из данных, опубликованных Ростовстатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Средняя цена за десяток яиц также выросла на 5 руб. и составила 93,41 рубля. Также в регионе на 1 руб. подорожало подсолнечное масло — теперь средняя цена литра составляет 148,33 руб. Стоимость сахара поднялась на 1 руб. — до 64,30 руб. за килограмм. Менее значительно увеличились цены на хлеб и хлебобулочные изделия, на фрукты и овощи.

Ранее сообщалось, что инфляция в Ростовской области в январе 2026 года составила 6,21% в годовом выражении, превысив общероссийский уровень в 6%. За месяц цены в регионе выросли на 1,48%.

Мария Иванова