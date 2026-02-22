Доля отказов по заявкам на автокредиты в Ростовской области превысила 86%

В январе 2026 года доля отказов по заявкам на автокредиты в Ростовской области составила 86,4%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7 п.п. (в январе 2025 года – 81,7%). Об этом сообщает Национальною бюро кредитных историй (НБКИ).

В среднем в России доля отказов по заявкам на автокредиты в январе 2026 года составила 83,7%, увеличившись на 3,8 п.п. Наибольшие доли отказов по заявкам на автокредиты отмечены в Иркутской области (89,5%), Алтайском (88,5%) и Красноярском (88,4%) краях. Наименьшие доли отказов зафиксированы в Чувашии (74,8%), Удмуртии (77,4%) и в Татарстане (77,5%).

В НБКИ отмечают, что банки опасаются выдавать кредиты гражданам с высокой долговой нагрузкой. «Снижения ключевой ставки до нынешнего уровня пока недостаточно для возвращения на рынок автокредитования большинства заемщиков хорошего кредитного качества. В свою очередь конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности только нарастает. По заявкам таких заемщиков доля отказов по заявкам на автокредиты составляет 63%»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, его слова приводятся в сообщении.

Мария Иванова