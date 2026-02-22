Артур Токарев: Охранные зоны не препятствуют строительству гостиницы в центре Ростова

Застройщик отеля Mercure в Ростове намере построить новый трехзвездочный отель в историческом центре города на месте снесенных аварийных домов в границах ул. Серафимовича и ул. Социалистической. Архитектор Артур Токарев отметил в разговоре с «Ъ-Ростов», что градостроительные нормы и охранные зоны не препятствуют строительству гостиницы на указанном участке. «Однако, надо заметить, что здесь допускается возведение здания высотой уличных фасадов от тротуара до карниза не выше 15 метров. Это совсем немного, и в пределах высотности окружающей исторической застройки»,— отметил эксперт.

По мнению господина Токарева, «участок безусловно надо застраивать, восстанавливая фасадный фронт исторического квартала». «Кстати, по ул. Социалистической еще несколько лет назад на этом месте находились два исторических дома, которые, безусловно заслуживали постановки на госохрану хотя бы их уличных фасадов. Но этого не произошло и их снесли. Для меня главный интерес представляет то, как будет выглядеть новое здание. Хотелось бы, чтобы Ростов получил образец современной креативной архитектуры, находящейся в диалоге с окружающими памятниками. Только не очередной симулякр под историзм»,— заключил архитектор.

Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, инвестор планирует вложить в строительство 1 млрд руб. Проект предполагает возведение здания из шести–семи этажей и размещение в нем гостиницы категории «три звезды» на 150 номеров. В отеле также будут ресторан, конференц-пространство и подземная парковка.

Мария Иванова