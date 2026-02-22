Reuters: новые переговоры Ирана и США пройдут в начале марта

Иран не передаст контроль над своими нефтяными и минеральными ресурсами США, сообщил Reuters высокопоставленный иранский чиновник. По его словам, позиции сторон по условиям снятия санкций остаются различными.

Возобновление переговоров намечено на начало марта, добавил собеседник агентства. По его словам, контакты могут привести к промежуточному соглашению.

17 февраля завершился второй раунд консультаций Ирана и США при посредничестве Омана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о договоренностях по нескольким ключевым пунктам будущей сделки, тогда как в Белом доме указали на сохраняющиеся разногласия. Президент США Дональд Трамп отвел Тегерану 10–15 дней на достижение соглашения.

