В ДТП на Северном в Ростове погиб полицейский и двое пассажиров

В Ростове-на-Дону полицейский погиб в дорожной аварии, когда пытался доставить пострадавшего в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительным данным, ночью 21 февраля в Первомайском районе города произошло ДТП, в котором пострадал мужчина. Родственники обратились к сотруднику полиции с просьбой отвезти его в медицинское учреждение.

Полицейский, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, согласился помочь. На автомобиле знакомого он вместе с родственниками пострадавшего направился в больницу. Однако на пересечении улицы Королева и проспекта Космонавтов водитель не справился с управлением.

В результате аварии погибли три человека: сам полицейский и двое пассажиров. Еще два человека получили травмы и доставлены в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

Тат Гаспарян