Губернатор Кубани встретился с министром культуры РФ в Москве

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с министром культуры России Ольгой Любимовой в Москве, обсудив развитие культурной сферы региона.

Фото: «Ъ-Кубань»

Кондратьев отметил, что край является одним из крупных культурных центров страны, на его территории функционируют более 2,5 тыс. учреждений культуры, включая театры, музеи, библиотеки и детские школы искусств. За последние десять лет объем господдержки на ремонт и оснащение объектов вырос с 15 млн руб. в 2015 году до 2 млрд в 2025 году, а ежегодные расходы на развитие отрасли составляют 20 млрд руб. В рамках национального проекта «Культура», ныне входящего в нацпроект «Семья», на Кубани открыли 20 модельных библиотек и оснастили оборудованием 76 детских школ искусств.

Губернатор рассказал о ходе обновления ключевых объектов региона, в том числе о открытии Театра Защитника Отечества в Краснодаре и реставрации мемориала «Малая земля» в Новороссийске, завершение которой планируется до конца года. Обсуждались также механизмы финансирования реконструкции крупных объектов, включая Краснодарский цирк и Зимний театр в Сочи.

Во встрече приняли участие вице-губернатор Александр Руденко и министр культуры края Виктория Лапина.

Вячеслав Рыжков