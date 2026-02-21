В Удмуртии объявили отбой сигналу «Опасное небо»

В Удмуртии в 14:23 дан отбой сигналу «Опасное небо», сообщает Служба гражданской защиты региона. Также были сняты все ограничения на прием и выпуск самолетов с аэропорта Ижевска.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в первом часу ночи объявили режим «Беспилотная опасность», отбой которому дан еще не был. Тогда же был введен сигнал «Ковер», приостановивший работу ижевского аэропорта. Спустя час глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об атаке БПЛА ВСУ на один из объектов республики. При взрыве пострадало 11 человек — трое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, а сам объект был поврежден. К утру ограничения на прием и выпуск воздушных судов аэропортом Ижевска были сняты.

Позже, около 10 часов утра 21 февраля, в республике ввели сигнал «Опасное небо». Аэропорт имени М.Т. Калашникова вновь был ограничен в своей работе. Первый зампредседателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова также пояснила, как будет организован учебный процесс в республике во время ограничений. Спустя 4 часа ограничения сняли.

UPD: в 15:20 объявили также отбой сигналу «Беспилотная опасность», введенному почти 15 часов назад.