Минздрав: 11 человек пострадали при атаке беспилотников на объект в Удмуртии

В результате атаки беспилотников на один из объектов в Удмуртии пострадали 11 человек. Об этом в Telegram сообщил министр здравоохранения республики Сергей Багин. Всем им оказана медицинская помощь.

«С травмами различной степени тяжести госпитализировано трое — два пациента в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом. Бригада санавиации перевезла его в Первую РКБ, он прооперирован и находится под постоянным наблюдением врачей»,— написал министр.

Он добавил, что еще восемь пострадавших были осмотрены врачами и отпущены под амбулаторное наблюдение.

Напомним, около 2 часов ночи 21 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об атаке БПЛА ВСУ на один из объектов республики. Он указал на наличие повреждений и пострадавших. Сам объект он не назвал.

Около полуночи местного времени был введен режим беспилотной опасности, а аэропорт Ижевска был закрыт на прием и выпуск воздушных судов. В 6:39 появилось сообщение Росавиации о снятии ограничений.