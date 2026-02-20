В Удмуртии объявили режим «Беспилотная опасность»

Режим «Беспилотная опасность» объявили в Удмуртии в 00:00 21 февраля, сообщил руководитель Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин. Введены также временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ижевска, добавили в Росавиации.

Согласно данным Минобороны РФ, с 8:00 до 20:00 часов мск средства ПВО перехватили и уничтожили 19 вражеских беспилотников: пять БПЛА над Белгородской областью, три — над Брянской областью, четыре — над Курской, по одному над Орловской и Ростовской областями. Еще пять были сбиты над территорией Азовского моря.

Напомним, в прошлый раз «Беспилотная опасность» объявлялась в Удмуртии 17 февраля и продлилась почти 6 часов. Дополнительно тогда был введен сигнал «Опасное небо», приостановивший работу общественного транспорта. На фоне этого в Ижевске стали появляться сообщения о взрывах БПЛА, однако господин Шуткин назвал их недостоверной информацией.