В Удмуртии введен сигнал «Опасное небо»

В Удмуртии объявили сигнал «Опасное небо», сообщил в Telegram глава региона Александр Бречалов. Также во второй раз за сутки аэропорту Ижевска введен сигнал «Ковер», сообщает Росавиация. Временно ограничены прием и выпуск воздушных судов.

«По ходу движения объекта в южных районах республики включаются сирены»,— сказал глава республики. Он попросил граждан Удмуртии не паниковать, не снимать беспилотники и не пытаться их сбить самостоятельно.

Ранее сигнал «Ковер», введенный в первом часу ночи совместно с «Беспилотной опасностью», снимали в 6:37 часов утра.