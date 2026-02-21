В Удмуртии объяснили, как будут учиться дети при сигнале «Опасное небо»

В Удмуртии рассказали, как будет организован процесс обучения при действующем сигнале «Опасное небо» — угрозе атаки беспилотников. Как пояснила во «ВКонтакте» первый зампредседателя правительства Татьяна Чуракова, главная мера безопасности при этом сигнале — укрытие с улицы. Потому в районах с работающими сиренами учащиеся школ, вузов и СПО, уже находящиеся в учебных заведениях, останутся там и для них организуют учебный процесс. Тем, кто еще дома, не нужно выдвигаться на занятия.

«Все директора образовательных учреждений проинформированы об оперативной обстановке. Остальные образовательные учреждения работают в обычном режиме», — добавила госпожа Чуракова.

Напомним, сигнал «Опасное небо» объявили в Удмуртии 21 февраля около 10 часов утра.