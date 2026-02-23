ВВП США притормозили пошлины и шатдаун

Экономика США в 2025 году выросла на 2,2% после увеличения на 2,8% в 2024-м, следует из отчета Министерства торговли страны. Зафиксированный рост оказался минимальным с пандемийного 2020 года из-за развернутых Дональдом Трампом тарифных войн и последствий шатдауна исполнительной власти. Более сильного замедления не случилось благодаря буму инвестиций в IT, а также заметному росту экспорта в первые три квартала года. В 2026 году аналитики ждут более быстрого расширения экономики США, но неопределенность может вновь усилиться: после того как 20 февраля Верховный суд признал ряд ранее введенных президентом США постоянных пошлин незаконными, господин Трамп в ответ временно повысил тарифы на отдельные поставки с 10% до 15% и готовится к закреплению своих протекционистских идей Конгрессом на постоянной основе. В итоге меняющаяся структура тарифов потребует времени на изучение и выработку реакции на нее торговых партнеров США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Emily Elconin / Reuters Фото: Emily Elconin / Reuters

В 2025 году ВВП США вырос на 2,2%, сообщил Минторг страны. Представленная оценка — первая из трех, окончательные данные будут опубликованы в апреле. Рост экономики, по предварительным оценкам, оказался минимальным с пандемийного 2020 года: тогда он составлял 2,1%. В 2024 году ВВП увеличился на 2,8%.

Среди причин замедления роста — развернутые Дональдом Трампом тарифные ограничения: они сказались, в частности, на динамике потребительских расходов. Миграционная политика президента сдерживала рост деловой активности: компании пересматривали свои кадровые планы и прогнозы из-за слабого рынка труда. Серьезное влияние на настроения бизнеса и потребителей весь год оказывал рекордно высокий уровень неопределенности: господин Трамп регулярно пересматривал уже принятые решения, часть его угроз и вовсе осталась нереализованной. Вклад в замедление роста внес и шатдаун: из-за него экономика Штатов в октябре—декабре выросла только на 1,4% в годовом выражении после 4,4% в третьем квартале.

В связи со всеми этими факторами аналитики прогнозировали еще более заметное замедление роста ВВП. Фактический показатель превзошел их ожидания главным образом из-за значительного расширения экспорта в первые три квартала года (см. “Ъ” от 24 декабря 2025 года). Рост экономики поддержали также инвестиции в IT-сектор: наиболее заметное увеличение вложений в технологии искусственного интеллекта, по оценкам МВФ, сконцентрировано именно в США.

По данным Министерства торговли, индекс потребительских цен (CPI) в США в 2025 году снизился до 2,7% с 2,9% в 2024 году. Дефлятор потребительских цен (PCE), который считается более чувствительным индикатором, составил 2,6%, как и в 2024-м, базовый показатель Core PCE (не учитывает цены на энергию и продовольствие) — 2,8% (2,9% в 2024 году). В целом статистика соответствует промежуточным целям ФРС — в прогнозы регулятора были заложены последствия торговой политики Дональда Трампа.

В этом году рост ВВП страны может несколько ускориться, следует из прогнозов экономистов. Так, в ЮНКТАД ждут показателя в 2% (рост в 2025 году аналитики оценили в 1,9%) на фоне отложенных эффектов смягчения монетарной политики. В МВФ прогнозируют более заметное ускорение роста ВВП — до 2,4% с 2% (по оценке фонда) в 2025-м. Аналитики при этом солидарны в том, что сдерживать расширение деловой активности в США на горизонте года будет охлаждение найма.

Серьезным риском признано также давление Дональда Трампа на ФРС — пока, впрочем, регулятору удавалось отстаивать независимость.

Темпы роста экономики и ее состояние в целом будут зависеть в этом году от последствий решения Верховного суда — 20 февраля пошлины господина Трампа были признаны незаконными. Судьи пришли к выводу, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), на который при введении тарифов ссылался президент (см. “Ъ” от 1 сентября 2025 года), не дает главе государства таких полномочий (о политической составляющей решения ВС США см. "Ъ-Онлайн").

Неясно, впрочем, будут ли США возвращать торговым партнерам деньги, уже полученные от пошлин (ответ должны дать суды более низких инстанций). Открытым также остается вопрос о том, как теперь будут действовать тарифы — Дональд Трамп уже дал понять, что сворачивать их власти не планируют. Оснований для этого у нынешней администрации остается немало: вводить ограничения по-прежнему можно, например, по итогам расследований в отношении отдельных стран, а также по решению президента — но временно, до 150 дней (потом требуется одобрение Конгресса), и Вашингтон уже объявил о том, что, «не нарушая законодательства», повышает глобальные пошлины с 10% до 15%. После решения Верховного суда ряд торговых партнеров США объявили, что ждут разъяснений о новом торговом режиме, ряд — о возможном роспуске рабочих групп, вырабатывавших реакцию на уже отмененные тарифы, так что неопределенность в мировой торговле только выросла и может еще усилиться в ближайшие месяцы.

Кристина Боровикова