Американскую экономику поддержали изнутри и извне

Экономика США в третьем квартале выросла на 4,3%, следует из отчета Министерства торговли страны. Показатель превзошел ожидания аналитиков и оказался максимальным за два года. Одна из главных причин такого увеличения — рост экспорта США на фоне ожидаемого увеличения тарифов. Поддержку ВВП оказало также расширение потребительских расходов — впрочем, и оно было скорее следствием краткосрочных трендов: домохозяйства торопились покупать электромобили до истечения срока действия налоговых льгот. В четвертом квартале из-за последствий шатдауна рост замедлится, считают аналитики.

В третьем квартале экономика США увеличилась на 4,3%, сообщил американский Минторг. Фактический показатель превзошел ожидания аналитиков, опрошенных Trading Economics: они предполагали, что в третьем квартале рост замедлится до 3,3% после 3,8% во втором. Напомним, данные о состоянии экономики США в июле—сентябре должны были выйти еще в конце октября, однако публикация была отложена из-за шатдауна. Окончательные оценки будут опубликованы 22 января.

Заметный вклад в рост ВВП в третьем квартале внесло увеличение экспорта на 8,8%. Во втором же квартале фиксировался спад отгрузок — на 1,8%. В статистике таким образом сначала отразилось введение пошлин в апреле—июне, а после — снятие части ограничений в июле—сентябре. Вместе с тем третий квартал был временем торговых переговоров: неясные перспективы дискуссий об уровне пошлин для ЕС стимулировали рост поставок в европейские страны.

Импорт США в третьем квартале между тем сократился на 4,7%. Во многом это произошло из-за сокращения закупок китайской продукции (повышенные пошлины на нее были снижены только в начале ноября).

Ускорение роста ВВП в третьем квартале объясняется также более быстрым, чем ожидалось, увеличением потребительских расходов американцев: они выросли на 3,5% после 2,5% во втором. Динамика объясняется главным образом временными факторами. В частности, тем, что граждане торопились покупать электромобили — налоговые льготы на их приобретение прекратили действовать 30 сентября. В октябре и ноябре продажи электрокаров сократились (данные будут представлены уже в следующем году).

Как отмечают в ING, сейчас вклад в расширение потребительских расходов в США вносят главным образом домохозяйства с высоким уровнем доходов, которые выиграли от роста фондового рынка. Между тем потребители со средним и низким уровнем доходов испытывают серьезные сложности из-за последствий тарифной политики Дональда Трампа. Схожая ситуация фиксируется и в бизнесе — пока статистика свидетельствует о том, что к пошлинам лучше адаптируются крупные компании.

Хотя данные по-прежнему публикуются с заметным лагом, аналитики уже сейчас предполагают, что из-за шатдауна рост экономики США в четвертом квартале замедлится. В МВФ полагают, что он будет ниже прогнозировавшихся летом 1,9%, в JP Morgan реалистичным считают рост на 1,5%. Несмотря на признание устойчивости экономики, аналитики говорят об усилении напряжения из-за проблем на рынке труда (рост занятости замедляется, см. “Ъ” от 11 декабря), а также из-за последствий тарифов и общей неопределенности.

В целом же по итогам 2025 года ВВП США продемонстрирует рост на 2%, считают в ОЭСР,— оценка заметно лучше тех, что фигурировали в отчетах в течение года. Это связано в большей степени с тем, что не все звучавшие угрозы господина Трампа в итоге были реализованы.

В начале следующего года деловую активность в США могут поддержать отложенные эффекты смягчения денежно-кредитной политики — на последнем в этом году заседании ФРС, напомним, снизила ставку третий раз подряд, до диапазона 3,5–3,75% (см. “Ъ” от 11 декабря).

Кристина Боровикова