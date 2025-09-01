Америка надвое обложила

Апелляционный суд США признал, что Дональд Трамп не имел права использовать закон о чрезвычайных экономических полномочиях для введения пошлин. Американский президент решение суда раскритиковал. Ожидается, что его администрация скоро подаст апелляцию. Вероятнее всего, судьбу тарифов определит следующая инстанция — Верховный суд. Если судьи признают решение апелляционного суда обоснованным, американским властям придется тратить больше времени на разворачивание пошлин. В результате невозможным станет, например, формат тарифной гонки, который господин Трамп использовал в ходе торгового противостояния с КНР. Поддержка же судом американского президента может создать прецедент и обернуться еще более агрессивной тарифной политикой.

Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что Дональд Трамп не мог вводить тарифы, ссылаясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Напомним, именно он использовался как законодательная база для разворачивания так называемых взаимных пошлин (см. “Ъ” от 4 апреля). Ограничения вводились под предлогом борьбы с дисбалансом в торговле сразу со многими странами. Суд же постановил, что IEEPA не наделяет президента правом вводить тарифы, а также взимать какие-либо дополнительные налоги: «В тексте закона не упоминаются ни пошлины, ни синонимы этого понятия». Таким образом апелляционный суд поддержал решение Федерального суда США по международной торговле, который ранее рассматривал иски представителей малого бизнеса и двенадцати штатов к президенту и признал тарифы незаконными (см. “Ъ” от 30 мая).

Закон о чрезвычайных экономических полномочиях был принят США в 1977 году. Документ должен был ограничить право президента разворачивать меры под предлогом чрезвычайной ситуации, определив их предельно допустимую длительность и масштаб. Впрочем, документ носит рамочный характер, и именно поэтому трактовка его отдельных положений до сих пор требует разъяснений со стороны судов разных инстанций. До второго президентского срока господина Трампа серьезных разбирательств вокруг содержания IEEPA, впрочем, не было. Президенты ссылались на закон только для того, чтобы разворачивать санкции в отношении других государств. Сопротивления такие решения не встречали, поскольку их последствия имели ограниченное воздействие на американских граждан и бизнес. IEEPA использовался, например, Бараком Обамой в марте 2014 года для введения санкций за «действия властей России на Крымском полуострове Украины без ее согласия». На закон ссылался и Джо Байден в 2022 и 2023 годах, разворачивая ограничения в отношении РФ после начала ею военной операции на Украине.

Дональд Трамп, ориентировавшийся на успешный опыт предшественников, уже раскритиковал решение суда, назвав его «катастрофой для страны». Апелляционный суд при этом разрешил продлить действие тарифов до 14 октября, чтобы дать администрации господина Трампа возможность подать апелляцию в Верховный суд. Судьбу тарифов, как и писал “Ъ” (см. номер от 30 мая), определит именно он. Спрогнозировать решение Верховного суда сложно. Американские СМИ напоминают, что его глава Джон Робертс считается одним из наиболее консервативных судей за последние десятилетия. Впрочем, в силу размытости формулировок закона неясно, какая позиция по этому делу может считаться консервативной. Хотя шесть из девяти судей были назначены президентами-республиканцами (причем три — самим Дональдом Трампом в его первый срок), это не гарантирует поддержку президенту.

Если Верховный суд согласится с решением апелляционного, это станет одним из наиболее заметных политических поражений господина Трампа с начала торговой войны. Отмена пошлин будет также означать, что для их повторного введения понадобится новое основание. Их в арсенале у нынешней администрации немало. Ограничения могут вводиться, например, по итогам расследований в отношении отдельных стран. Однако этот путь длиннее и сложнее: он лишает Дональда Трампа возможности разворачивать пошлины незамедлительно, а значит, формат тарифной гонки (см. “Ъ” от 10 апреля), который использовался в противостоянии с КНР, может оказаться для американских властей недоступным.

Поддержка же президента Верховным судом (возможность реализации этого сценария также не исключена) создаст прецедент довольно широкой трактовки IEEPA, чем, вероятно, сможет пользоваться не только сам господин Трамп, но и будущие лидеры страны. В Goldman Sachs и ING предполагают, что на короткой дистанции такое решение суда может создать условия для проведения более агрессивной тарифной политики.

