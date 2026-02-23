Удар по экономическому трампизму

Президент США Дональд Трамп получил самый тяжелый политический удар за все время своего второго президентского срока. Верховный суд США признал необоснованным использование закона IEEPA для введения «чрезвычайных» тарифов на зарубежные товары, что лишило Трампа одного из ключевых инструментов его экономического национализма. Суд подтвердил, что право вводить пошлины и налоги принадлежит Конгрессу, а попытка обойти его через чрезвычайные полномочия президента нарушает принцип разделения властей. Белый дом ответил резкой критикой судей и обещанием новых глобальных тарифов на другой юридической основе. Американский бизнес и торговые партнеры США увидели в ситуации одновременно и «успокаивающий сигнал», и источник новой неопределенности, грозящей экономическим хаосом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

20 февраля Верховный суд США признал необоснованным использование президентом Дональдом Трампом Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года для введения глобальных «чрезвычайных» тарифов. Тем самым ключевой элемент «экономического трампизма 2.0» признан судьями выходом за пределы полномочий президента. Суд напомнил Белому дому: право облагать пошлинами и налогами — это конституционная прерогатива Конгресса, а не инструмент администрации.

Решение было принято большинством в шесть судей против трех, что стало одним из самых серьезных юридических поражений Трампа. К трем либеральным судьям присоединились консерваторы, оставив трех своих единомышленников в меньшинстве. Вердикт большинства (включая Эми Кони Барретт и Нила Горсача, выдвинутых самим Трампом, а также либералов Кетанджи Браун Джексон, Соню Сотомайор и Елену Каган) огласил главный судья Джон Робертс, назначенный еще Джорджем Бушем-младшим. Консерваторы Кларенс Томас, Сэмюэль Алито и Бретт Кавано выступили за максимально широкие президентские полномочия в торговой политике.

Иск, по которому Верховный суд вынес это решение, изначально поступил от компании Learning Resources, Inc.— производителя развивающих игрушек, значительная часть которых выпускается в Китае. Позже к нему присоединился ряд других малых и средних американских компаний. Параллельно появились и другие иски: от демократических штатов (включая Калифорнию) и различных бизнес-коалиций. Но именно дело Learning Resources, Inc. стало «тестовым» кейсом, создавшим прецедент.

Судья Робертс от имени Верховного суда отверг трактовку Белого дома, согласно которой в условиях «чрезвычайной ситуации» президент вправе регулировать импорт через установление любых тарифов на любой срок, игнорируя Конгресс.

Суд счел эту формулу слишком широкой и противоречащей принципу разделения властей. В решении подчеркивается, что Конституция прямо закрепляет тарифные полномочия за законодательной властью.

Сразу после оглашения вердикта Дональд Трамп созвал экстренную пресс-конференцию, на которой жестко раскритиковал решение Верховного суда, назвав его «позором для нации». Не стесняясь в выражениях, президент заклеймил судей-консерваторов как «марионеток либералов». В финале он объявил о введении альтернативного глобального тарифа, что указывало на изначальную готовность Белого дома к такому сценарию.

Под отмену, согласно вердикту Верховного суда, подпал блок «глобальных», или «взаимных» (reciprocal), тарифов, которые Трамп обосновывал борьбой с торговым дефицитом и наркотрафиком (фентанилом). Эти пошлины, ставшие фундаментом «экономического национализма», распространялись на импорт из Китая, Мексики, Канады, Индии и Бразилии. При этом секторальные пошлины на сталь, алюминий и полупроводники сохраняют силу. Суд отменил именно «чрезвычайную» архитектуру тарифов, но не основу протекционизма.

До решения суда на товары из Китая налагалась базовая ставка 30% плюс 10% «фентаниловой» надбавки, а мексиканский импорт облагался пошлиной в 25%. После вердикта средняя ставка мгновенно рухнула с 16% до 9%. Однако «план Б» администрации предусматривает временную пошлину в 15% на весь мировой импорт через статью 122 Закона о торговле. Она дает президенту право вводить временные меры на срок до 150 дней, после чего они требуют одобрения Конгресса.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 20 февраля призвал администрацию немедленно выплатить возмещение американским предприятиям: «Пора расплаты, Дональд. Каждый незаконно присвоенный доллар должен быть возвращен — с процентами!»

Несмотря на это, вернуть средства будет сложно: суд не дал прямых указаний по компенсациям. Спор обещает быть долгим. Согласно бюджетной модели Пенсильванского университета (Wharton), сумма потенциальных возвратов может составить до $175 млрд.

В более широком смысле история показывает пределы «личной» политики президента. Вашингтон демонстрирует миру: США способны на жесткий протекционизм, но конечным арбитром остается Конституция.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал дипломатично, отметив, что «разделение властей работает», но предостерег, что «неопределенность» не дает бизнесу полностью расслабиться.

Екатерина Мур, Вашингтон