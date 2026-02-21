За ночь над территорией России сбиты 77 беспилотников

Минобороны России заявило, что в ночь на 21 февраля силы ПВО уничтожили 77 беспилотников.

Как уточнило ведомство, 24 БПЛА сбиты над Краснодарским краем, 13 — над Крымом, по девять — над Курской и Ростовской областями, восемь — над Белгородской областью, пять — над Самарской, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Саратовской областью, по одному — над Волгоградской и Воронежской областями.

В течение ночи работу приостанавливали 11 аэропортов. В Самарской области беспилотники ударили по двум промышленным объектам, сообщал губернатор Вячеслав Федорищев. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что регион дважды подвергся ракетным обстрелам.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что атаке беспилотников подвергся «один из объектов в республике». По данным Минздрава Удмуртии, пострадали 11 человек. Из них трое госпитализированы, один прооперирован и находится в тяжелом состоянии.